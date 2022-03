Amazon : rencontre transnationale des travailleurs à Bad Hersfeld

Une quatorzième rencontre du réseau Amazon Workers International se tient les 25, 26 et 27 mars à Bad Hersfeld. Depuis 2015, des travailleuses et travailleurs d’Amazon de différents pays et continents, Allemagne, Pologne, France, Espagne, Slovaquie, Italie, USA se rencontrent autant que possible.

Ces réunions auto-organisées par des équipes de base permettent l’échange d’’informations, et le travail sur des questions communes, telles que la pratique managériale , les conditions des inté-rimaire, les risques physiques, la protection de la santé...

Ces derniers mois, une politique de répression syndicale de la part d’Amazon a été particulière-ment remarquée, à Poznan, Pologne une représentante du personnel du syndicat OZZ-IP a été licenciée, alors qu’elle menait une enquête concernant le décès d’un travailleur à son poste de travail, à proximité de Lyon, France, un travailleur a été licencié en raison de sa proximité avec le syndicat SUD, tandis qu’à Bessemer, USA, le groupe tente toujours de bloquer l’implantation syndicale.

En Europe, la guerre frappe de nouveau et l’attaque militaire de la Russie contre l’Ukraine met aussi en exergue les conditions des travailleurs ukrainiens qui travaillent pour Amazon, dans les entrepôts notamment en Pologne et comme chauffeurs routiers au sein d’entreprises sous-traitantes.

Plusieurs des organisations syndicales présentes dans des entrepôts d’Amazon sont membres de notre Réseau syndical international de solidarité et de luttes et participent aux rencontres Ama-zon Workers International et L’auto-organisation ouvrière est une pratique que nous défendons. Le Réseau international de solidarité et de luttes tient à relayer et soutenir cette initiative des travailleurs et travailleuses d’Amazon.