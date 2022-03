Ukraine : une pétition des salariés ukrainiens de Leroy Merlin

Lettre ouverte aux dirigeants mondiaux d’ADEO et à l’Association Familiale Mulliez (AFM), de toutes les personnes concernées par la décision de l’AFM, dont Leroy Merlin, de poursuivre ses activités en Russie

Dès le premier jour de la guerre déclenchée par la Russie contre l’Ukraine, les magasins Leroy Merlin Ukraine ont fermé leurs portes à leurs clients et leurs employés ont commencé à travailler à titre gratuit, exclusivement avec des volontaires, l’armée ukrainienne et la défense territoriale, pour renforcer les positions des militaires, mettre en place des points de contrôle, des abris anti-bombes et d’autres installations pour se protéger contre les actions agressives des occupants russes et des saboteurs.

Au même moment, les collaborateurs de Leroy Merlin Ukraine ont été informés de la décision du groupe ADEO de continuer son activité en Russie (il s’agit de Leroy Merlin Russie).

Leroy Merlin Russie compte parmi les dix plus gros contribuables de Russie.

Chaque jour de travail de cette entreprise, chaque rouble apporté au budget de l’Etat-agresseur sous la forme d’impôts, aide à financer l’armée et à détruire encore plus de vies ukrainiennes, parmi lesquelles celles d’enfants, de femmes enceintes, de personnes en territoire occupé qui se trouvant dans une situation de crise humanitaire.

Il faut souligner que le Groupe ADEO (maison mère de Leroy Merlin) fait partie de l’Association Familiale Mulliez (AFM), entreprise multinationale de la famille Mulliez, l’un des plus riches empires commerciaux familiaux de France. AFM comprend aussi des sociétés telles qu’Auchan et Decathlon, qui continuent également leur activité en Russie. Si l’on additionne les impôts payés par ces trois sociétés en Russie, cette multinationale monte encore plus haut parmi les contribuables au budget du pays agresseur.

La position du groupe ADEO concernant la solidarité avec ses collaborateurs, notamment russes, ne ne peut supporter la comparaison avec le fait qu’un soutien aussi important à l’économie du pays-tueur n’est rien d’autre qu’une collaboration à un crime contre 42 millions d’Ukrainiens.

Malgré l’escalade des hostilités de la part de la Russie et, par conséquent, l’augmentation incontrôlable des décès d’Ukrainiens dus aux frappes aériennes et aux missiles, il est prévu d’élargir la gamme et les emplois de Leroy Merlin Russie pour soutenir l’économie terroriste et continuer cette guerre agressive.

C’est inadmissible !

"Human first", "L’Homme au cœur de l’entreprise" : depuis des années, le groupe ADEO affiche et met en œuvre ses principes auprès de ses collaborateurs, non seulement au sein de Leroy Merlin Ukraine mais aussi partout dans le monde.

On aimerait croire qu’ADEO reste fidèle à ces valeurs.

Nous, citoyens ukrainiens, qui sommes maintenant contraints de défendre notre pays, nos vies, la vie de nos enfants, parents et amis,

Nous, citoyens de l’Union européenne et des autres démocraties du monde, qui sommes avant tout des HUMAINS qui démontrent au monde entier notre capacité à défendre les valeurs humaines et démocratiques,

NOUS appelons CHACUN catégoriquement à arrêter le business en Russie, ce qui privera à son tour l’agresseur de la possibilité de financer les hostilités et les massacres en Ukraine.

Nous voulons que nos revendications soient entendues, comprises et traitées de manière adéquate tant au niveau des dirigeants du Groupe Adeo qu’au niveau de l’Association Familiale le Mulliez (AFM).

Aidez-nous, aidez le monde entier à retenir l’agresseur, arrêtez le business en Russie ! Prouvez au monde entier que les valeurs universelles : préservation de la vie humaine, décence, honnêteté, dignité et empathie, sont supérieures à la performance, aux résultats financiers, au chiffre d’affaires et à l’argent !

Passez ce test d’Humanité !

20 mars 2022

Leroy Merlin Ukraine de Kyiv